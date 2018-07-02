РИАМО - 2 июл. Благодаря вводу транспортной развязки на пересечении Лыткаринского и Новорязанского шоссе время в пути из Лыткарина до МКАД сократилось до 15 минут, строительство развязки также было целесообразно экономически, сообщил глава городского округа Евгений Серегин.

В понедельник Серегин выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Мы в Лыткарине организовали ряд программ, как я считаю, важных, которые должны заметить жители, о которых просили нас жители. Это развязка, спортивный комплекс, благоустройство дворов, подъездов. Доложите, как обстоит ситуация, какие проблемы волнуют жителей, что еще необходимо сделать для того, чтобы Лыткарино развивался и стал настоящим уютным городом», - сказал Воробьев, обращаясь к Серегину.

Во время отчета глава Лыткарина рассказал об эффективности появления транспортной развязки на пересечении Лыткаринского шоссе и Новорязанского шоссе. По его словам, благодаря развязке жители стали добираться быстрее на работу или учебу.

«Мы не видим уже никаких проблем, утром мы за 15 минут долетаем до МКАД, соответственно. Это и экономически очень целесообразно, потому что очень много транспорта на завод оборонно-промышленного комплекса едут, на наше предприятие», - отметил Серегин.

Также во время отчета глава городского округа Лыткарино рассказал о капитальном ремонте подъездов, дворов и замене лифтового оборудования.

Транспортная развязка на пересечении Лыткаринского и Новорязанского шоссе была открыта в январе 2018 года. Строительство развязки выполнялось в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Общая стоимость объекта составила 3,8 миллиарда рублей.

Развязка проходит по территории деревни Токарево, поселку Чкаловский и городскому поселению Томилино. Общая протяженность развязки с учетом съездов составляет 6,8 километра, в том числе протяженность основного хода – 2,3 километра.