РИАМО – 2 июл. Специальная система контроля телефонов по уникальным кодам IMEI может появиться в России, с ее помощью появится возможность обнаруживать украденные и нелегально ввезенные в страну аппараты, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«Для борьбы с кражами телефонов и серым ввозом устройств может появиться специальная система контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). Операторы связи не будут обслуживать такие телефоны, попавшие в специально созданный черный список», - говорится в сообщении.

Эту инициативу выразил экспертный совет при правительстве, а временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества на прошлой неделе рассмотрела и поддержала эту концепцию.

Компании-импортеры и люди, купившие телефоны за границей, будут регистрировать их в специальной базе IMEI. Зарегистрировать их можно будет в салонах связи или на специальном портале.

Как отмечается в материале, в салоне связи IMEI можно будет добровольно привязать к сим-карте: в этом случае при пропаже телефона по заявлению абонента оператор заблокирует аппарат.

Если такой привязки не было, аппарат будет заблокирован после того, как оператор сверит с абонентом последние операции, совершенные на телефоне, в который была установлена его карта: звонки, sms и другие.

«Планируется, что не учтенные в базе телефоны начнут отключать спустя 2–3 года после начала всеобщей регистрации. Это среднее время жизни телефона в России и его должно хватить, чтобы большинство пользователей заменили аппарат на новый, не являющийся ранее украденным, незаконно произведенным или ввезенным», - пояснила куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета Ирина Левова.

Краденые и не прошедшие официального таможенного оформления телефоны попадут в черный список и не будут работать ни на одной российской сотовой сети.

Ежегодно в России крадут от 167 до 185 тысяч телефонов: с мобильными устройствами связана треть всех краж в России. Планируется, что блокировка по IMEI снизит количество краж минимум на 20%.