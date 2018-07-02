РИАМО – 2 июл. Специальная система контроля телефонов по уникальным кодам IMEI может появиться в России, с ее помощью появится возможность обнаруживать украденные и нелегально ввезенные в страну аппараты, пишет в понедельник газета «Ведомости».
«Для борьбы с кражами телефонов и серым ввозом устройств может появиться специальная система контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). Операторы связи не будут обслуживать такие телефоны, попавшие в специально созданный черный список», - говорится в сообщении.
Эту инициативу выразил экспертный совет при правительстве, а временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества на прошлой неделе рассмотрела и поддержала эту концепцию.
Компании-импортеры и люди, купившие телефоны за границей, будут регистрировать их в специальной базе IMEI. Зарегистрировать их можно будет в салонах связи или на специальном портале.
Как отмечается в материале, в салоне связи IMEI можно будет добровольно привязать к сим-карте: в этом случае при пропаже телефона по заявлению абонента оператор заблокирует аппарат.
Если такой привязки не было, аппарат будет заблокирован после того, как оператор сверит с абонентом последние операции, совершенные на телефоне, в который была установлена его карта: звонки, sms и другие.
Краденые и не прошедшие официального таможенного оформления телефоны попадут в черный список и не будут работать ни на одной российской сотовой сети.
Ежегодно в России крадут от 167 до 185 тысяч телефонов: с мобильными устройствами связана треть всех краж в России. Планируется, что блокировка по IMEI снизит количество краж минимум на 20%.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии