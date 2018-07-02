РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В городском округе Люберцы подрядные организации начали наносить разметку перед пешеходными переходами в виде предупреждающей надписи с просьбой родителей брать детей за руку, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории округа проводятся работы по нанесению горизонтальной разметки. Особое внимание уделяется пешеходным переходам. Совместно с ГИБДД определены опасные перекрестки, на которых нанесена надпись о необходимости взять ребенка за руку», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в рамках исполнения поручения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вся дорожная техника городского округа оснащена системой ГЛОНАСС с подключением региональной навигационно-информационной системы Подмосковья.

«Это позволило улучшить качество уборки муниципальной сети и взять на контроль каждой единицы техники», – добавил Ружицкий.