РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В городском округе Люберцы 1 июля началась вторая волна ремонта муниципальных дорог, во время которой обновят покрытие на 18 участках, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В эти выходные (30 июня – 1 июля – ред.) в городском округе Люберцы началась вторая волна ремонта дорог, до 1 сентября 2018 года будет отремонтировано 18 дорог, адресный перечень опубликован на официальных страницах управления дорожного хозяйства в социальных сетях. В настоящий момент в работе находятся три дороги», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 25 июня по 1 июля в городском округе Люберцы отремонтировали 3 тротуара. За неделю на муниципальных дорогах заделали 215 ям, для этого израсходовано 12 тонн асфальта.

«Сотрудники ГИБДД выявили 498 нарушений ПДД, эвакуировали 81 транспортное средство, выписали штрафов на 564 тысяч рублей», – заключил Ружицкий.