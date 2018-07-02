РИАМО - 2 июл. Компания «Галс-Девелопмент» разработала концепцию общественных пространств жилого квартала «Достояние» на западе Москвы, концепция создана в традициях советского монументального искусства середины XX века, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Входные группы корпусов «Наука», «Культура» и «Искусство» украсят шесть художественных панно из смальтовой мозаики с изображением ярких культурных символов и великих деятелей прошлого века. Мозаичные панно будут выполнены вручную, общая площадь мозаик составит 30 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Мозаика – монументальный памятник имперского стиля XX века, в данной технике работали такие известные художники, как Александр Дейнека, автор серии мозаик, украшающих станцию метро «Маяковская» в Москве, и Владимир Фролов. Фасады советских зданий – школ, детских садов, домов культуры - часто украшались художественными панно с изображением героев труда, сцен из жизни советского народа.

«Компания «Галс-Девелопмент» продолжает традиции московской архитектурной школы, в которых строительство тесно переплетено с искусством. Наши проекты бизнес-класса отличает не только монументальный фасад, но и уникальные фрагменты внутреннего декора, иллюстрирующие великие свершения нашей страны в области науки и искусства. Жилой комплекс «Достояние» – гармоничное единство формы и содержания», – отметил старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров.

Художественные изображения во входной группе башни «Наука» посвящены освоению космоса. В интерьере будут представлены мозаичные панно с изображением героя СССР, первооткрывателя космоса, летчика-космонавта Юрия Гагарина. Башню «Искусство» украсит панно с изображением монументальной скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и Колхозница», названной современниками «идеалом и символом советской эпохи». Во входной группе башни «Культура» будет представлена мозаика, посвященная знаковым архитектурным символам страны. Концепция интерьеров будет продолжена серией тематических фотографий и плакатов.

Жилой квартал бизнес-класса «Достояние» возводится в районе Кунцево. Фасадные решения выполнены по канонам стиля ампир, объединяющего в себе элементы позднего классицизма и ар-деко. На территории квартала будет создана авторская ландшафтная композиция.

Центральным элементом проекта благоустройства станет «зеленый лабиринт» – кустарники, посаженные в форме звезды – символа проекта «Достояние». Во внутреннем дворе также расположится детская площадка с игровым комплексом, спортивная площадка с функциональными тренажерами, деревянные скамейки и декоративные клумбы.