РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Турниры по шахматам, дартсу, настольному теннису и другим видам спорта пройдут 7 июля в поселении Октябрьский подмосковных Люберец на празднике «Спорт – в каждый двор», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Седьмого июля в 11:00 в поселении Октябрьский Люберец, во дворе дома №7 на улице 60 лет Победы состоится праздник «Спорт – в каждый двор», организованный спорткомитетом администрации Люберец совместно с советом депутатов. На празднике пройдут турниры по настольному теннису, дартсу, шахматам, шашкам, детские спортивные эстафеты, перетягивание каната», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также участникам праздника покажут мастер-классы по гиревому спорту, кроссфиту от «РосМолСпорта» и экстремальное силовое шоу от общественного движения «Русский характер».

«Каждый желающий может принять участие в турнирах и получить призы, грамоты и медали за победу в соревнованиях. Записаться и уточнить подробную информацию можно по телефону: 8(495)503-32-42», – заключил Ружицкий.

Проект «Спорт – в каждый двор» стартовал 1 июня 2017 года. Всего за это время было проведено более 20 выездных мероприятий, в которых поучаствовали порядка 5 тысяч человек.