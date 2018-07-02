РИАМО - 2 июл. В результате прошедших накануне дождей в Московском регионе местами выпало более 20% от месячной нормы осадков, наименьшее количество осадков зафиксировали на территории столицы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первый день июля в Подмосковье и Москве выдался дождливым. Причиной тому стало прохождение атмосферных фронтов. Практически повсеместно в Московской области отмечались дожди разной интенсивности и продолжительности.

«Основной удар фронтов пришелся на западную половину Подмосковья. За день 1 июля в Можайске и Электростали налило до 16 миллиметров, в Волоколамске и вовсе до 19, в Шаховской 12 миллиметров», — говорится в сообщении.

Умеренные дожди, в результате которых выпало до 10 миллиметров осадков, прошли на востоке Подмосковья — в Черустях, в Шатуре выпало до 13 миллиметров.

В столице дожди не были столь интенсивными, выпало не более 3-4 миллиметров. Только в Немчиновке и на территории новой Москвы, и в Наро-Фоминске выпало до 10 миллиметров, в Серпухове — до 7 миллиметров.

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.