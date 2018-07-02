РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. Управляющая компания «Жилкомплекс» из Королева завершила ремонт кровельного покрытия многоквартирного дома в центральном районе города, сообщается в аккаунте управляющей компании в Instagram.

«Управляющей компанией произведен частичный ремонт кровельного покрытия в 2 слоя с герметизацией стыков общей площадью 70 квадратных метров по адресу: улица Горького, 43А», – говорится в сообщении.

Подобные работы проводятся в целях надлежащего обслуживания общего имущества многоквартирного дома в рамках подготовки к отопительному периоду.