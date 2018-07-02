РИАМО - 2 июл. В июне 2018 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) воспользовались 10,3 миллиона пассажиров, что на 15% больше, чем в июне прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С начала года пассажиропоток МЦК превысил 60,5 миллионов человек, что на 21% больше прошлогоднего показателя», - добавляется в сообщении.

Первого июля, когда на стадионе «Лужники» прошла игра между сборными России и Испании в рамках раунда плей-офф чемпионата мира по футболу FIFA 2018, «Ласточки» перевезли около 190 тысяч пассажиров, транспортно-пересадочный узел «Лужники» МЦК принял почти 17 тысяч человек. Для обеспечения комфортной поездки после матча на МЦК курсировали дополнительные «Ласточки».

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.