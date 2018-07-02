РИАМО – 2 июл. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования 11 воинским формированиям, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности долгу <…>. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Теперь, согласно указу, 90 танковая дивизия будет носить название «90 гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия», 6 танковый полк — «6 гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк».

Почетное наименование «Трансильванский» присвоено 400 самоходному артиллерийскому полку, «гвардейская Ельнинская» — 144 мотострелковой дивизии, «гвардейский Кобринский» — 856 самоходному артиллерийскому полку.

150 мотострелковая дивизия получила почетное наименование «Идрицко-Берлинская», 68 танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский, 102 мотострелковый полк — «Слонимско-Померанский», 163 танковый полк — «гвардейский Нежинский», 933 зенитный ракетный полк — «Верхнеднепровский», 381 артиллерийский полк — «гвардейский Варшавский».

Указы российский президент подписал 30 июня.