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Как прописать родственника нанимателю соцжилья в Подмосковье

Как оформить прописку родственникам в квартире, предоставленной по договору соцнайма в Московской области, читайте в материале РИАМО.
©  Фото, сайт МФЦ
1

Кого можно вселить

© flickr.com, RIBI Image Library

Наниматель жилья по договору социального найма в Подмосковье может прописать в нем своих членов семьи: супруга, детей и родителей нанимателя, других родственников.

Для этого они должны проживать вместе с нанимателем жилья и вести общее хозяйство.

Чтобы прописать в квартире нового человека, нужно получить согласие уже проживающих в ней родственников. Полученное разрешение на вселение дает основание для оформления прописки.

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2

Куда обратиться

©  пресс-служба администрации Реутова, Ранет Матказин

За получением разрешения заявителю нужно обратиться в администрацию муниципалитета лично, через многофункциональный центр госуслуг, адреса которых можно посмотреть здесь или посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг, воспользовавшись электронной формой заявления.

Гражданину необходимо предоставить:

- заявление на оформление разрешения на вселение членов семьи в квартиру, предоставленную по договору социального найма, написанное по форме;

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;

- документы, которые подтверждают семейные отношения между заявителем и человеком, которого планируется прописать в квартире в качестве члена семьи;

- документы представителя заявителя, если он обратился за услугой;

- письменное согласие всех членов семьи нанимателя, в том числе и отсутствующих, на вселение в квартиру нового человека;

- договор социального найма жилья;

- выписка из домовой книги;

- выписка из финансового лицевого счета.

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3

Сроки предоставления услуги

© РИАМО, Анастасия Осипова

Комплект документов и заявление сотрудники администрации муниципального образования зарегистрируют за один рабочий день.

Максимальный срок выдачи разрешения составляет 30 дней.

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4

Основания для отказа

© РИА Новости, Антон Денисов

Отказать в услуге или приостановить ее предоставление могут в следующих случаях:

- если после прописки в квартиру новых людей площадь помещения на одного человека станет ниже учетной нормы;

- если предоставлен неполный комплект документов;

- если заявление и комплект документов подал человек, не имеющий соответствующих правомочий;

- если в заявлении или документах содержится неполная, противоречивая или недостоверная информация;

- если текст заявления невозможно прочитать или он отсутствует.

Заявитель может в досудебном порядке обжаловать действия или решения администрации муниципалитета, отдельных должностных лиц или госслужащих, если:

- нарушен срок регистрации заявления, документов и предоставления услуги;

- потребовали документы, не предусмотренные федеральным, региональным или муниципальным законодательством;

- в случае отказа в приеме документов, предусмотренных законом;

- потребовали не предусмотренную законом плату за предоставление госуслуги;

- в случае отказа должностного лица, госслужащего или предоставляющего услугу органа власти исправить допущенные ими ошибки в документах.

С содержанием жалобы, а также сроками ее рассмотрения можно ознакомиться на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

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