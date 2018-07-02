Как прописать родственника нанимателю соцжилья в Подмосковье

Кого можно вселить
Наниматель жилья по договору социального найма в Подмосковье может прописать в нем своих членов семьи: супруга, детей и родителей нанимателя, других родственников.
Для этого они должны проживать вместе с нанимателем жилья и вести общее хозяйство.
Чтобы прописать в квартире нового человека, нужно получить согласие уже проживающих в ней родственников. Полученное разрешение на вселение дает основание для оформления прописки.
Куда обратиться
За получением разрешения заявителю нужно обратиться в администрацию муниципалитета лично, через многофункциональный центр госуслуг, адреса которых можно посмотреть здесь или посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг, воспользовавшись электронной формой заявления.
Гражданину необходимо предоставить:
- заявление на оформление разрешения на вселение членов семьи в квартиру, предоставленную по договору социального найма, написанное по форме;
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
- документы, которые подтверждают семейные отношения между заявителем и человеком, которого планируется прописать в квартире в качестве члена семьи;
- документы представителя заявителя, если он обратился за услугой;
- письменное согласие всех членов семьи нанимателя, в том числе и отсутствующих, на вселение в квартиру нового человека;
- договор социального найма жилья;
- выписка из домовой книги;
- выписка из финансового лицевого счета.
Сроки предоставления услуги
Комплект документов и заявление сотрудники администрации муниципального образования зарегистрируют за один рабочий день.
Максимальный срок выдачи разрешения составляет 30 дней.
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Основания для отказа
Отказать в услуге или приостановить ее предоставление могут в следующих случаях:
- если после прописки в квартиру новых людей площадь помещения на одного человека станет ниже учетной нормы;
- если предоставлен неполный комплект документов;
- если заявление и комплект документов подал человек, не имеющий соответствующих правомочий;
- если в заявлении или документах содержится неполная, противоречивая или недостоверная информация;
- если текст заявления невозможно прочитать или он отсутствует.
Заявитель может в досудебном порядке обжаловать действия или решения администрации муниципалитета, отдельных должностных лиц или госслужащих, если:
- нарушен срок регистрации заявления, документов и предоставления услуги;
- потребовали документы, не предусмотренные федеральным, региональным или муниципальным законодательством;
- в случае отказа в приеме документов, предусмотренных законом;
- потребовали не предусмотренную законом плату за предоставление госуслуги;
- в случае отказа должностного лица, госслужащего или предоставляющего услугу органа власти исправить допущенные ими ошибки в документах.
С содержанием жалобы, а также сроками ее рассмотрения можно ознакомиться на региональном портале государственных и муниципальных услуг.
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