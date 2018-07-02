Как прописать родственника нанимателю соцжилья в Подмосковье

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Наниматель жилья по договору социального найма в Подмосковье может прописать в нем своих членов семьи: супруга, детей и родителей нанимателя, других родственников.

Для этого они должны проживать вместе с нанимателем жилья и вести общее хозяйство.

Чтобы прописать в квартире нового человека, нужно получить согласие уже проживающих в ней родственников. Полученное разрешение на вселение дает основание для оформления прописки.

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