РИАМО - 2 июл. В подмосковной Балашихе спасатели помогли домохозяйке освободить из блендера палец, которым девушка пыталась почистить засорившийся прибор, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Инцидент произошел 29 июня в микрорайоне Заря. В диспетчерскую 201 пожарно-спасательной части Балашихинского управления силами и средства ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил необычный вызов: люди попросили освободить из плена палец своей родственницы. Спасатели незамедлительно отправились на помощь.

«Палец незадачливой домохозяйки оказался в плену у блендера. Как выяснилось на месте, молодая девушка, находясь у себя на кухне, при помощи блендера готовила пищу, но насадка с вращающимся ножом засорилась. Хозяйка указательным пальцем попыталась ее очистить и случайно нажала кнопку включения. Острый как бритва нож, разрезав мягкие ткани, крепко застрял в пальце, плотно прижав его к стенке насадки, извлечь палец самостоятельно не получалось», - отмечается в материале.

Спасатели попытались освободить палец с помощью плоскогубцев, однако любое движение ножа с острым загнутым краем причиняло девушке сильную боль и могло повредить палец еще сильнее. Тогда вместе с врачом прибывшей бригады скорой помощи было решено доставить девушку в больницу в микрорайоне Керамик. В больнице спасательная операция была завершена.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать технику безопасности при пользовании бытовыми электрическими приборами. В случае нештатной ситуации следует обращаться по телефону службы спасения «112».