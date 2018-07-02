РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Представители государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» обязали подрядчика до 16 июля очистить региональные дороги Подольска от мусора и смета, сообщается на сайте ГБУ МО «Мосавтодор».

В Подольске при участии представителей ГБУ МО «Мосавтодор» и администрации городского округа прошло выездное совещание, темой которого стало содержание региональных дорог. В частности, по уборке смета и мусора, окосу травы в полосе отвода, ямочному ремонту, состоянию ограждений и остановок в горокруге.

«По итогам объезда подрядной организации, отвечающей за содержание региональных дорог в Подольске, поставлен срок - до 16 июля устранить все замечания. После этого срока представители «Мосавтодора» и администрации проведут повторное обследование региональной сети автодорог», – сказал заместитель гендиректора ГБУ «Мосавтодор» Денис Кузьмин.

Протяженность региональных автодорог в Подольске составляет почти 300 километров. На балансе ГБУ МО «Мосавтодор» в округе находится 286 автобусных остановок, более 6,2 тысяч дорожных знаков, 76 километров металлического барьерного ограждения, 98 светофоров и многое другое. Содержание региональных дорог и инфраструктуры осуществляется силами подрядных организаций.

За июнь на подведомственной сети автодорог, в зависимости от категории дороги, были выполнены от 6 до 10 циклов уборки мусора, от 2 до 14 циклов подметания лотков улиц и площадей вакуумно-подметальными машинами. В рамках мероприятий по содержанию элементов обустройства дорог выполнялись работы по уборке автопавильонов от пыли и мусора, мойка стен автопавильонов, окраска стен автопавильонов, очистка шумозащитных экранов и многое другое. Кроме того, выполнялись работы по скашиванию травы на склонах, откосах и в полосе отвода дорог, а также планировка существующих обочин.