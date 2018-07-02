РИАМО - 2 июл. Небольшое похолодание придет в Москву на текущей неделе, его пик придется на 4 июля, температура составит плюс 18 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
Изменение погоды связано с циклоном, который ранее прошел через Центральную Россию. Столица оказалась на самой границе зоны экстремальных дождей, поэтому в центре и на востоке города выпало только 2-4 миллиметра осадков, а в западных районах — в три-четыре раза больше.
Ранее синоптики сообщали, что к концу недели в Москве снова потеплеет до плюс 30 градусов.
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