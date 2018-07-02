РИАМО - 2 июл. Небольшое похолодание придет в Москву на текущей неделе, его пик придется на 4 июля, температура составит плюс 18 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Изменение погоды связано с циклоном, который ранее прошел через Центральную Россию. Столица оказалась на самой границе зоны экстремальных дождей, поэтому в центре и на востоке города выпало только 2-4 миллиметра осадков, а в западных районах — в три-четыре раза больше.

«В Москве рабочая неделя пройдет под аккомпанемент дождей. Хотя их интенсивность будет небольшой. Сначала мегаполис ждет похолодание, его пик придется на среду, воздух остынет до плюс 18 градусов, словно в первую декаду сентября. Но к пятнице облаков станет меньше, и начнется новая волна потепления», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что к концу недели в Москве снова потеплеет до плюс 30 градусов.

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