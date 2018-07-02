РИАМО - 2 июл. Видеокамеры с функцией распознавания лиц установили в более чем 1 тысяче подъездов многоквартирных домов Подмосковья, пилотными городами, где появилось подъездное видеонаблюдение с функцией распознавания лиц, стали Красногорск и Химки, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В регионе в рамках системы «Безопасный регион» продолжается установка камер подъездного видеонаблюдения. При этом автоматическое формирование фотографий лиц из видеоархива с подъездных видеокамер, так называемая система распознавания лиц, значительно расширяет возможности правоохранителей», - пояснил заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями ведомства Дмитрий Алексеев.

Он отметил, что ведомство заинтересовано во внедрении новейших подходов к видеоаналитике, благодаря новым технологиям обеспечивается максимальный эффект при профилактике правонарушений. Видеокамеры, которые устанавливают в подмосковных подъездах, снимают в формате FullHD, это обеспечивает высокое качество видеосъемки и позволяет зафиксировать самые мелкие детали.

Алексеев добавил, что правоохранительные органы регулярно фиксируют преступления и правонарушения, которые удалось предотвратить или раскрыть в регионе с помощью системы видеонаблюдения.

«В ближайшее время планируется уделить пристальное внимание развитию видеоаналитического программного обеспечения системы «Безопасный регион», которое позволит повысить эффективность работы правоохранителей по розыску подозреваемых в совершении преступлений, а также пропавших без вести граждан», - сказал он.

По его словам, в планах до 2021 года оснастить видеокамерами со встроенной функцией видеоаналитики большую часть подъездов жилых домов Московской области. На сегодняшний день к «Безопасному региону» подключены все муниципалитеты Подмосковья, установлено около 18 тысяч камер видеонаблюдения.

Пилотными городами для подключения подъездного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц стали Красногорск и Химки. Видеокамеры, оснащенные данной функцией, устанавливаются на входах в школы, детские сады, на дворовых территориях, основной упор же сделан на подключение к системе «Безопасный регион» подъездов многоквартирных домов.