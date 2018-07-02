РИАМО - 2 июл. В Москве в районе стадиона «Спартак» 3 июля будут введены ограничения движения в связи с матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии, встреча начнется в 21:00, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг стадиона будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений», - говорится в сообщении.

Так, будет запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик. Ограничения движения действуют только в день матча.

Кроме того, будут действовать ограничения на стоянку и остановку транспортных средств на следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов и улица Летная.

С 1 июня и до конца чемпионата мира работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековской до канала имени Москвы. Выделенные полосы на Ленинградском проспекте (от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе) и Волоколамском шоссе работают ежедневно.

В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также изменилась схема движения. Существующая выделенная полоса общественного транспорта перенесена из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов доступны все три полосы левого пролета.

ЦОДД просит водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на выделенные полосы по рабочим и выходным дням, а также быть предельно внимательными, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись к временным изменениям.