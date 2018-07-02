РИАМО - 2 июл. За июнь в Москве выпало 56 миллиметров осадков, что составляет 70% от месячной нормы, также в один из дней первого летнего месяца в столице прошел град, сообщается на сайте «Метеовести».

Средняя температура июня в Москве оказалась плюс 17,3 градуса, что на 0,3 градуса выше климатической нормы. Это теплее, чем было в прошлом году, но холоднее, чем в 2016-м и 2015-м годах. Холоднее всего было 5 июня — температура опустилась до плюс 5,6 градуса, а теплее всего — 30 июня, воздух прогрелся до плюс 30,6 градуса, это пока максимальное значение для текущего лета.

«Осадков выпало 56 миллиметров или 70% от нормы. При этом практически вся копилка небесной влаги оказалась заполнена лишь за три дня: 16 июня выпало 11 миллиметров осадков, 20-го – 32 миллиметра, и 27-го– 28 миллиметров», — говорится в сообщении.

Кроме того, 23 июня в столице прошел град диаметром 5 миллиметров, некоторые очевидцы же отмечали, что размер града в тот день достигал 15-20 миллиметров.