РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Более 300 детей отдохнули в оздоровительных лагерях на базе городских школ Котельников в июне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В течение июня на базе образовательных школ Котельников работали летние оздоровительные лагеря, в которых приняли участие более 300 детей, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. За этот период для них провели свыше 120 различных мероприятий», – сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он уточнил, что для детей в рамках летней оздоровительной кампании прошли театральные и танцевальные фестивали, туристические слеты, кинопоказы, игры в боулинг, экскурсии в Сергиев Посад, различные мастер-классы. Также ребята снимали и презентовали видеоклипы, участвовали в экологических мероприятиях. Центральным событием в работе летних лагерей стала патриотическая акция «Вахта Памяти». Ее участниками стали порядка 700 человек. Более 300 детей совместно с артистами московских мюзиклов, кино и театров исполнили музыкальные номера для ветеранов.

Летняя оздоровительная кампания в Котельниках стартовала 31 мая, завершилась – 29 июня. Лагеря работали на базе трех городских школ, которые посещали более 300 детей. Торжественное закрытие лагерей прошло в торговом центре «Мега Белая Дача».