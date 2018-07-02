РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Расписание электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД), которые следуют в сторону Подольска, с 5 по 9 июля изменится из-за ремонтных работ на станции «Царицыно», сообщается на сайте администрации округа.

«Расписание пригородных электропоездов Курского направления МЖД изменится с 5 по 9 июля из-за ремонта на станции «Царицыно», также маршруты следования нескольких поездов сократят. В частности, маршруты следования сократятся у нескольких электропоездов: №6315 на участке «Люблино – Щербинка», №6360 отменен на участке «Красный Строитель – Люблино», №6421 – на участке «Люблино – Царицыно», №6211 – на участке «Москва (Курский вокзал) – Люблино»», - говорится в сообщении.

Помимо этого, 5, 6, 7 и 8 июля электропоезда №№6423 и 6078 Курского направления будут отменены на участке «Люблино – Царицыно», а поезд №6368 отменен на участке «Царицыно – Люблино». Маршрут №6160 будет отменен на участке «Люблино-Москва-Каланчевская», поезд №6162Р отменят на участке «Люблино-Москва-Каланчевская», поезда №№6287 В, 6225Р также будут отменены на участке «Москва-Каланчевская-Царицыно», а поезд №6664 отменят на участке «Царицыно - Люблино».

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.