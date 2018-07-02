РИАМО - 2 июл. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в ходе второго объявленного конкурса закупит 15 электропоездов для Московских центральных диаметров (МЦД), на эти цели компания выделит 10,7 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости».

«Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила 29 июня конкурс по закупке 15 семивагонных электропоездов на 10,7 миллиарда рублей. Они нужны для первых двух Московских центральных диаметров (МЦД), которые заработают к концу 2019 года. ЦППК будет выступать в качестве оператора нового наземного метро», - говорится в статье.

Ранее компания для проекта МЦД провела конкурс на поставку 23 пятивагонных электропоездов на общую сумму 11,7 миллиарда рублей в течение 2018 года. Победителем стал Тверской вагоностроительный завод (входит в группу «Трансмашхолдинг»).

Количество и составность поездов по новому конкурсу «определены согласно планируемому объему пассажиропотока на этапе запуска МЦД», поясняется в сообщении ЦППК.

ЦППК – крупнейший в России пригородный перевозчик. В 2017 году компания перевезла 573,4 миллиона человек. В ее парке насчитывается 553 поезда, в том числе 92 собственных.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. В 2019 году поезда должны поехать от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. На первом диаметре пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На втором будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.

С появлением МЦД транспорт станет доступнее для 2,3 миллиона человек. Диаметры сократят время в пути через Москву до 40 минут. Они будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. На них введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. График работы Московских центральных диаметров синхронизируют с метрополитеном.

Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал движения поездов составит всего пять-шесть минут. На первом этапе движение будет смешанным, то есть к действующим пригородным электричкам добавят новые. Затем диаметральные маршруты выведут на отдельные пути. Все остальные электрички будут ходить по тому же расписанию, по которому они курсируют сейчас.