РИАМО - 2 июл. Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) создают новую биометрическую технологию, предназначенную для аутентификации пользователей мобильных устройств, разработку, использующую искусственный интеллект, планируют применять в банках при удаленной работе с клиентами, пишет в понедельник газета «Известия».

«Суть новой системы в том, чтобы преодолеть проблему «недоверенного устройства», возникающую перед подавляющим большинством современных систем аутентификации. Новая система биометрии будет создана с применением искусственного интеллекта», — говорится в материале.

Как рассказал научный сотрудник лаборатории прикладных исследований МФТИ Сергей Тренин, технология направлена на защиту данных при использовании мобильных устройств.

«У всех существующих способов аутентификации есть общая проблема: если в смартфон внедрится компьютерный вирус или специально подготовленное вредоносное программное обеспечение, — данные (фото, отпечатки, голос) могут быть считаны мошенниками. Производители устройств и авторы кода для операционных систем делают все возможное, чтобы минимизировать такой риск», — отметил Тренин.

По его словам, суть метода в том, чтобы определить, что с системой взаимодействует не вредоносный код, а живой человек со своими особенными реакциями. Предлагается заставить человека следить за точкой на экране.

«Разработчики подчеркивают, что речь не идет о том, чтобы заменить пароль или отпечаток пальца. Основная цель — ввести дополнительный фактор аутентификации, который поможет установить, что осуществляется процесс общения с живым человеком, а не копирование записанных реакций или характеристик. Это очень важно, так как современные программы, заточенные на нахождение отличий между машиной и человеком, уже не дают гарантий безопасности», — добавляется в статье.

По словам ученых из МФТИ, на разработку и внедрение новой биометрической системы потребуется несколько лет.