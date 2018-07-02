РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Экстремалы из подмосковного Подольска преодолели около 100 километров на квадроциклах по Республике Карелия в ходе экспедиции «Загадочная Карелия», сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель клуба «Bizon» Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники «Bizon» неоднократно совершали экспедиции по городам России. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края. В нынешнем году экстремалы отправились в экспедицию «Загадочная Карелия». Из Подольска они стартовали поочередно в конце июня и до республики добирались на автомобилях, а 1 июля из города Питкяранта они вышли на маршрут.

«Вчера (1 июля - ред.) мы отправились по маршруту нашей экспедиции и посетили одну из первых точек - водопад Белые мосты. Погода радовала и, несмотря на первые, появившиеся в дороге сложности, мы преодолели, как и планировали, около 100 километров. Сегодня (2 июля - ред.) мы продолжили наш путь. Уже завтра (3 июля - ред.) мы планируем взобраться на квадроциклах на гору Воттоваара», - сказал Бородин.

Ночь с воскресенья на понедельник экстремалы провели на берегу озера и ночевали в палатках. Всего в экспедиции принимают участие 15 человек и 9 квадроциклов.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером экспедиции.