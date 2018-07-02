РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В городском округе Люберцы с начала текущего года отремонтировали 437 подъездов, что составляет 33% от общего плана, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На 2 июля 2018 года подрядные организации в рамках губернаторской программы отремонтировали 437 подъездов, что составляет 33% от установленного плана. Отклонения от графика выполнения работ нет. За неделю принят ремонт 19 подъездов, ведутся работы в 132 подъездах, к сдаче готов 21», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД). В 2018 году запланировано отремонтировать 119 МКД, работы ведутся с марта 2018 года. На 2 июля проведен ремонт 9 кровель, за минувшую неделю – 6. Отремонтирован фасад 1 дома.

«Отставание в работах по ремонту фасадов образовался в связи с перераспределением бригад для завершения работ, запланированных в 2017 году. Темп запланированных работ на 2018 год будет наверстан в течение месяца. Причина отставания в том, что фирма «Твин», которая ранее выполняла работы, бросила порядка 40 объектов по 3-4 видам работ, теперь АО «ЛГЖТ» доделывает за них», – пояснил Ружицкий.

По его словам, с 25 июня по 1 июля аварийных ситуаций на объектах ЖКХ не было. Производились технологические отключения: 2 - по водоснабжению, 1 - по электроснабжению. Работы на сетях были проведены в кратчайшие сроки согласно регламенту.