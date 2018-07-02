РИАМО - 2 июл. В понедельник в Подмосковье ожидаются гроза, сильные порывы ветра, жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», <…> 2 июля местами на востоке Московской области ожидаются гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При ветре жителям Подмосковья рекомендуют закрыть все форточки и окна, проверить электричество, газ, перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом. Если ветер застанет на улице, то нужно немедленно укрыться в подъезде или прочном здании.

При грозе рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. На открытой местности — не прятаться под высокими деревьями, не купаться в водоемах, не бегать и не ездить на велосипеде.