РИАМО - 2 июл. В текущем году жителям Подмосковья выдали лекарства более чем по 1,4 миллиону льготных рецептов, в регионе проживает порядка 680 тысяч льготников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, с начала 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 1,4 миллиона рецептам на общую сумму порядка 6 миллиардов рублей», – сообщила Забралова.

По ее словам, на территории Московской области в настоящий момент проживает порядка 680 тысяч льготников, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение.

Как напомнил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, на территории Московской области работают уже 326 аптечных пунктов, где организован отпуск льготных лекарственных препаратов, из них семь функционируют в круглосуточном режиме.

«Все возникающие вопросы по лекарственному обеспечению решаются в рабочем порядке в министерстве здравоохранения Московской области и на местах. В отдельных случаях в индивидуальном порядке осуществляются закупки необходимых лекарственных препаратов», – отметил Марков.

По его словам, в настоящее время в Подмосковье создан запас лекарственных средств на сумму 9 миллиардов рублей, который позволит до конца года оперативно решать вопросы обеспечения пациентов необходимыми препаратами по медицинским показаниям, в том числе для лечения социально значимых заболеваний.