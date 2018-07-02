РИАМО - 2 июл. Жители Подмосковья с понедельника смогут получить консультации или направить жалобы по горячей линии по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны гражданских служащих, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В целях повышения открытости и доступности информации о деятельности управления Роспотребнадзора по Московской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правового просвещения и консультирования федеральных государственных служащих управления по вопросам противодействия коррупции в период со 2 июля по 20 июля 2018 года действует горячая линия», — говорится в сообщении.

По горячей линии можно будет выразить свое мнение по вопросам противодействия коррупции, дать свой комментарий, изложить предложение, заявление или жалобу.

Телефон горячей линии — 8-498-684-48-15.

Она будет работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 по 16:45 с перерывом с 13:00 до 13:45.