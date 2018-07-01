РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Жители поселения Малаховка подмосковных Люберец в воскресенье пилотировали радиоуправляемые модели на выставке «Крутой вираж», сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«Первого июля на площади перед КДЦ «Союз» состоялась программа демонстрационных полетов и выставка радиоуправляемых моделей «Крутой вираж» клуба любителей RC-моделей «Кульбит». Самое интересное – это возможность самому управлять радиомашинами, которая провела «пилотов» в настоящий восторг», – говорится в сообщении.

Также зрителям участники «Кульбита» показали фигуры высшего пилотажа, подняв модели в воздух. Кроме того, работала статическая выставка радиоуправляемых моделей разных типов и назначений.