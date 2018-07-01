РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. В подмосковном Королеве подвели итоги турнира по футболу, в котором приняли участие любительские команды, организованные под названиями стран-участниц ЧМ-2018, победителями стали «бразильцы», сообщается в группе Федерации футбола городского округа Королев в соцсети «Вконтакте».

В воскресенье в Королеве были сыграны финальные матчи любительского турнира по футболу «Кубок «Чемпионат мира». В нем приняли участие любительские футбольные команды, организованные и выступавшие под названиями команд стран-участниц ЧМ-2018. Отличие «смоделированного» чемпионата мира от реального состояло количестве полевых игроков – на турнире в Королеве команды соперничали в формате 8 на 8.

«В финале Кубка «Чемпионат мира», проведенном на искусственном поле стадиона «Металлист», команда «Бразилия» победила «Коста-Рику» со счетом 7:5. В матче за третье место «Мексика» разгромила «Бельгию» 7:1», – сообщается в группе.

Лучшими бомбардирами турнира стали Александр Булгаков («Мексика») и Евгений Полухин («Бразилия») – на их счету по 13 забитых мячей.

Турнир прошел во время чемпионата мира по футболу FIFA, который первый раз в истории проходит в России. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.