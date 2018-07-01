РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Клуб «Элмонт» из подмосковного Королева уступил «Дельте» из Саратова в матче чемпионата России по пляжному футболу со счетом 4:9, сообщается в группе команды в соцесети «Вконтакте».

Матчи второго этапа чемпионата России по пляжному футболу проходят на Театральной площади в Саратове. Игра десятого тура чемпионата между «Элмонтом» и саратовской «Дельтой» состоялась 1 июля.

«Матч «Элмонт» - «Дельта» завершился со счетом 5:9. Результат по периодам – 1:2, 2:4, 2:3. Голы у «Элмонта» забивали: Иван Востриков (дважды), Иван Константинов, Анатолий Рябко, Юрий Горчинский», – говорится в сообщении.

Команда из Королева не может одержать победу уже в трех играх подряд. После десяти матчей «Элмонт» занимает девятое место в турнирной таблице.

Следующую встречу в рамках чемпионата России команда проведет 26 июля в Москве. Соперником «Элмонта» станет столичный ЦСКА.