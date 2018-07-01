РИАМО - 1 июл. Российские футболисты выполнили поставленную задачу в матче против Испании, применив правильную тактику, сообщил журналистам в воскресенье главный тренер сборной Станислав Черчесов.

«Мои хлопцы – мужчины! <…> Испанские футболисты умеют какие-то вещи лучше нас. Единственное, что не получилось – выходы из обороны должны быть более качественные. Футболисты выдержали «от и до», – сказал Черчесов.

Он добавил, что для игры с Испанией россияне выбрали правильную тактику.

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что сборная Испании покинула поле после матча с россиянами с высоко поднятой головой.

«Мы приехали с огромными амбициями. Я не думаю, что надо говорить, что команда сломалась. Коллапса не было. Перед тем, как игроки выходили на поле, я сказал – ребята, это чемпионат мира, играйте с удовольствием, мы должны уйти с поля с высоко поднятой головой. Все игроки – едины, честные профессионалы. Мы знали, что матч будет непростой», – сказал Иеро.

Основное время матча Россия – Испания в столичных «Лужниках» завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед. По серии послематчевых пенальти Россия победила со счетом 4:3, одержав историческую победу.

Теперь россияне сыграют с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.