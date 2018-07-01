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- Россияне отмечают победу над сборной Испании по футболу в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
В центре столицы москвичи вместе с многочисленными иностранными болельщиками начали праздновать фантастическую победу сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018.
© РИАМО
, Николай Корешков
Болельщики буквально выбежали из окрестных спортбаров на Тверскую улицу.
© РИАМО
, Николай Корешков
Они свистят, громогласно скандируют: «Россия!» и размахивают триколорами. Проезжающие мимо автомобилисты постоянно сигналят друг другу.
© РИАМО
, Николай Корешков
Прохожие на улицах обнимаются и фотографируются с российскими флагами.
© РИАМО
, Николай Корешков
Многие из них воспринимают произошедшее как чудо и не верят, что такое возможно.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: празднование победы сборной России в матче с Испанией в Москве
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