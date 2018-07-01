РИАМО - 1 июл. Болельщики вечером в воскресенье парализовали Тверскую улицу, отмечая победу России над сборной Испании, передает корреспондент РИАМО.

Движение по Тверской улице от Пушкинской площади до Манежной площади остановлено. Машины безостановочно гудят, из окон пассажиры машут российскими флагами. Сотрудники ГИБДД с трудом пытаются наладить движение транспорта.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения транспортного потока в районе Тверской и Моховой улицы упала до 5 километров в час, притом, что общая дорожная ситуация в столице в данный момент оцениваются в 2 балла из 10 возможных.

Широкие тротуары на Тверской улице по обе стороны полностью заполнены массой радостных людей, среди которых как болельщики с национальной символикой, так и обычные прохожие. Все невероятно громко кричат, свистят и скандируют: «Россия!» и «Вперед!».

Основное время матча Россия – Испания в столичных «Лужниках» завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед. По серии послематчевых пенальти Россия победила со счетом 4:3, одержав историческую победу.

Теперь россияне сыграют с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.