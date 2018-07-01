РИАМО - 1 июл. Полузащитник сборной России Юрий Жирков из-за травмы пропустит следующую игру в составе команды, сообщил журналистам в воскресенье главный тренер Станислав Черчесов.

«Сейчас игра закончилась, дело сделано, думаем о следующей игре. Как есть, так и говорю. Мы определенную работу провели. У нас есть время, завтра медосмотр. Жирков – это был последний матч на турнире. Если только к финалу мы его подготовим, он и так с больной ногой», – сказал Черчесов.

Основное время матча Россия – Испания в столичных «Лужниках» завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед. По серии послематчевых пенальти Россия победила со счетом 4:3, одержав историческую победу.

Теперь россияне сыграют с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.