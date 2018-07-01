РИАМО - 1 июл. Голкипер сборной России Игорь Акинфеев заявил журналистам, что совсем не чувствует себя лучшим игроком в матче против Испании.

«Я себя не чувствую лучшим игроком матча. Лучший игрок – это команда. Нам хотелось больше играть, больше атаковать, но со сборной Испании ни одна команда, я думаю, не может проводить хотя бы 40-50% времени (в атакующей позиции - ред). Поэтому получилось то, что получилось», – сказал Акинфеев.

Основное время матча Россия – Испания в столичных «Лужниках» завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед. По серии послематчевых пенальти Россия победила со счетом 4:3, одержав историческую победу.

Теперь россияне сыграют с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.