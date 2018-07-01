РИАМО - 1 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил российскую сборную за потрясающую игру в матче с Испанией и заявил, что такой сборной по праву может гордиться каждый.

«Мы ни разу в истории не выходили в 1/4 ЧМ, ни разу не играли так достойно с испанцами, и ни разу не доходили до пенальти. Спасибо сборной России за эти эмоции и за то, что каждый вами сейчас так сильно гордится!» – написал Собянин в Twitter.

Основное время матча Россия – Испания в столичных «Лужниках» завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед. По серии послематчевых пенальти Россия победила со счетом 4:3, одержав историческую победу.

Теперь россияне сыграют с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.