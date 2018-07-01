РИАМО - 1 июл. В центре столицы москвичи вместе с многочисленными иностранными болельщиками начали праздновать фантастическую победу сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Болельщики буквально выбежали из окрестных спортбаров на Тверскую улицу. Они свистят, громогласно скандируют: «Россия!» и размахивают триколорами. Проезжающие мимо автомобилисты постоянно сигналят друг другу.

Прохожие на улицах обнимаются и фотографируются с российскими флагами. Многие из них воспринимают произошедшее как чудо и не верят, что такое возможно.

Основное время матча Россия – Испания в «Лужниках» завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед. По серии послематчевых пенальти Россия вышла вперед со счетом 4:3.

Теперь россияне сыграют с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.