Историческая победа. Россия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу.
ААААААААААААААА— Вести.Ru (@vesti_news) 1 июля 2018 г.
МЫ ВЫИГРАЛИ!!!!! ПОБЕДА!!!!
Сборная России впервые в истории вышла в 1/4 чемпионата мира по футболу. ТОЛЬКО ВПЕРЁД! #WorldCup #чм2018 pic.twitter.com/pAF0JESLkq
Сборная России впервые в истории одержала победу в 1/8 финала ЧМ и вышла в четвертьфинал, обыграв испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.
Ура !!!— Нескучный Снеговик 🇷🇺 (@Neskuchniy911) 1 июля 2018 г.
Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну !!! pic.twitter.com/2EHDNcHfmp
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед.
Момент, когда мы все заорали#ESPRUS #РоссияИспания #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/2OFbZ4k4TN— Sports.ru (@sportsru) 1 июля 2018 г.
На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании проходит в Москве на стадионе «Лужники». Встреча началась в 17:00.
Ребята, вы лучшие! #ЧМ2018 pic.twitter.com/nVAz8nE1US— Лента.ру (@lentaruofficial) 1 июля 2018 г.
Победитель этой встречи сыграет с Хорватией или Данией в 1/4 финала.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
СБОРНАЯ РОССИИ – в 1/4 финала ЧЕМПИОНАТА МИРА! 🇷🇺 #ЧМ2018 pic.twitter.com/mytPsYG4a9— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 1 июля 2018 г.
Германия — домой— Аннушка (@prooksaan) 1 июля 2018 г.
Аргентина — домой
Португалия — домой
Испания — домой
Россия — в 1/4 финала #ЧМ2018 pic.twitter.com/v9VdLVBoPJ
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