Публикация от Renat Mansurov™ (@renatmansurov) 1 Июл 2018 в 10:07 PDT

Историческая победа. Россия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу.

Сборная России впервые в истории одержала победу в 1/8 финала ЧМ и вышла в четвертьфинал, обыграв испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

Ура !!!

Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну !!! pic.twitter.com/2EHDNcHfmp — Нескучный Снеговик 🇷🇺 (@Neskuchniy911) 1 июля 2018 г.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед.

На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

Публикация от Oleg Antonov (@antonov_prosvetlenie) 1 Июл 2018 в 10:10 PDT

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании проходит в Москве на стадионе «Лужники». Встреча началась в 17:00.

Победитель этой встречи сыграет с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Публикация от @julkakul 1 Июл 2018 в 10:12 PDT

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.

Германия — домой

Аргентина — домой

Португалия — домой

Испания — домой

Россия — в 1/4 финала #ЧМ2018 pic.twitter.com/v9VdLVBoPJ — Аннушка (@prooksaan) 1 июля 2018 г.

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Публикация от Виктория Рубцова (@agapova.viktoriya) 1 Июл 2018 в 10:26 PDT

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Публикация от Андрей (@andbuy) 1 Июл 2018 в 10:13 PDT

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Публикация от Алиса Андрушко (@alisa_andrushko) 1 Июл 2018 в 10:13 PDT

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Публикация от Svetlana Baburina (@lana_baburina) 1 Июл 2018 в 9:54 PDT

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Публикация от DK (@kazzzansky) 1 Июл 2018 в 9:53 PDT

Публикация от Violetta Kromina (@violetta_kromina) 1 Июл 2018 в 10:22 PDT

Публикация от Ольга Феоктистова (@nikollett56) 1 Июл 2018 в 10:25 PDT