РИАМО - 1 июл. Национальная сборная России впервые в своей истории одержала победу в 1/8 финала ЧМ и вышла в четвертьфинал мирового первенства, обыграв испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, болельщики на московском стадионе «Лужники» не могут поверить в происходящее, передает корреспондент РИАМО.

На стадионе царит невероятная атмосфера. Вся команда сборной России после отбитого вратарем Игорем Акинфеевым последнего мяча бросилась на поле обниматься.

Никто не собирается расходиться, люди ликуют и кричат. Некоторые болельщики плачут от счастья. Трибуны грохочут и ревут от восторга.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

В два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд не смогла выйти вперед. По серии пенальти Россия вышла вперед со счетом 4:3.

Теперь Россияне сыграют с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.