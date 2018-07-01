РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Любители мототехники из подмосковного Подольска на квадроциклах отправились по республики Карелия в экспедицию, в воскресенье они выехали на маршрут, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель клуба «Bizon» Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники «Bizon» неоднократно совершали экспедиции по городам России. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края. Также они регулярно участвуют в гонках на квадроциклах и в городских мероприятиях. В этом году экстремалы отправились в экспедицию «Загадочная Карелия» по Карелии. Из Подольска они стартовали поочередно с 27 по 28 июня и до республики добирались на автомобилях.

«Место нашей встречи – город Питкяранта, откуда мы сегодня (в воскресенье - ред.) уже на квадроциклах отправились по маршруту нашей экспедиции. В пути у одного из квадроциклов произошла поломка. Мы оперативно ее починили и продолжили путь», – сказал Бородин.

Первая цель подольских экстремалов – доехать до водопада Белые мосты и преодолеть лесные дороги и бездорожье, а в ближайшие дни они планируют взобраться на квадроциклах на гору Воттоваара.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером экспедиции.