РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В микрорайоне Климовск Подольска планируют завершить ремонт участка Старосимферопольского шоссе к 8 июля, полностью завершить работы и нанести разметку планируют к середине месяца, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

В конце июня в микрорайоне Климовск на Старосимферопольском шоссе приступили к ремонту асфальтового покрытия. Подрядчик ремонтирует участок дороги от кругового движения до железнодорожного переезда, рядом с торговым центром «Гран Сити».

«Ремонт участка автодороги на Старосимферопольском шоссе в микрорайоне Климовск, планируется завершить уже к концу текущей недели, к 8 июля. Однако нанести полностью дорожную разметку планируется к середине месяца (июля - ред.)», – сказал сотрудник.

Как отмечалось ранее на «РИАМО в Подольске», в микрорайоне Климовск на улице Индустриальная 29 июня образовалась пробка длиной около 1 километра. Движение было затруднено также на эстакаде, Симферопольском шоссе и частично на Заводской улице. Причиной затора могли стать дорожные работы.