РИАМО - 1 июл. Сборные России и Испании сыграют дополнительно два тайма по 15 минут в столичных «Лужниках», передает корреспондент РИАМО.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Добавленные судьей 4 минуты также не выявили победителя.



К 79-й минуте матча счет 1:1. На 11-й минуте встречи счет открыл Серхио Рамос, однако судья засчитал автогол и записал его на Сергея Игнашевича. Уже к 43-й минуте Артем Дзюба удачно пробил пенальти и сравнял счет.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании проходит в Москве на стадионе «Лужники». Встреча началась в 17:00.

Победитель этой встречи сыграет с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.