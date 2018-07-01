РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольске на трассе А-107 столкнулись фура и два легковых автомобиля в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«На трассе А-107 у поворота в сторону деревни Сертякино произошло ДТП: частично на обочине и частично на дороге стояла фура, рядом был легковой автомобиль Nissan и неподалеку LADA. У легковых машин имелись повреждения», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:20 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 1 километра. Движение было затруднено от автобусной остановки «50-й км» до остановки «ДСР-13».