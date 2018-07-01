РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июл. В управляющих компаниях подмосковных Котельников 30 июня вместе с жителями обсудили подготовку домов к осенне-зимнему периоду на областном Дне открытых дверей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы муниципалитета.

«В городском округе Котельники прошла очередная акция «День открытых дверей в управлящих компаниях Подмосковья». Основными темами в этот день стали вопросы подготовки многоквартирных домов (МКД) к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, проведение капитального ремонта общего имущества МКД, текущий ремонт подъездов в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». В ходе дня открытых дверей на вопросы горожан отвечали сотрудники управляющих компаний и государственные жилищные инспектора», – говорится в сообщении.

В Котельниках участие в акции приняли восемь управляющих компаний. Это «Универсальные решения», «Котельники», ЭК «Солид», ЭК «Акварель», «Успех», ТСН «Кузьминская-7», «ЖК 9» и «СТРОЙ-ПАРТНЕР».

Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проходят с марта 2014 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года – тематической. Несмотря на увеличение периодичности, «Дни открытых дверей» продолжают оставаться востребованными, количество участников регулярно увеличивается.

Тридцатого июня в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» приняло участие рекордное количество УК за все время проведения мероприятия – 753 организации открыли свои двери для посетителей.