РИАМО - 1 июл. Физкультурно-оздоровительные комплексы планируют построить на севере и юго-востоке столицы в ближайшее время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приняли решение построить два физкультурно-оздоровительных комплекса на улице Базовской в Западном Дегунино и в Некрасовке», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в этих двух центрах взрослые и дети смогут заниматься в тренажерных залах, бассейнах, играть в настольный теннис и бильярд.

Ранее пресс-служба Москомстройинвеста сообщала, что большой гостиничный комплекс, рассчитанный на 109 номеров, с ФОКом и подземной автостоянкой планируют построить на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники.