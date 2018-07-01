РИАМО – 1 июл. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой болеют за российскую сборную на столичном стадионе «Лужники», где проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Газета.ru.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании проходит в Москве на стадионе «Лужники». Встреча началась в 17:00. Счет – 1:1.

«На трибунах для почетных гостей также находятся король Испании Филипп VI и глава ФИФА Джанни Инфантино», – говорится в сообщении.

Ранее Медведев посещал игру между сборными Сербии и Бразилии на стадионе «Спартак», а до этого игру сборных России и Саудовской Аравии в «Лужниках».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.