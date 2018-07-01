РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 2 июля отключат свет и горячую воду в двух многоквартирных домах и больнице из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 2 июля, с 13:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия и горячее водоснабжение в микрорайоне Климовск по адресам: Спортивный проезд, дома 5, 7; Больничный проезд, дом 1 (Климовская центральная городская больница). Приостановка коммунальных услуг связана с плановыми ремонтными работами подольского филиала «Мособлэнерго», - говорится в сообщении.

На сайте МУП «СЕЗ» отмечается, что также ремонтные работы подольского филиала «Мособлэнерго» продолжатся и 3 июля, а связи с чем с 09:00 до 12:00 не будут подаваться электроэнергия и горячая вода в многоквартирные дома по адресу: улица Молодежная, дома 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4; улица Заводская, дома 4б, 12, 14, 16, 18, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 24/2.