РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В поселении Малаховка подмосковных Люберец прошел молодежный квест «Ермак» по рассказу Говарда Филлипса Лавкрафта, сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«Тридцатого июня в КДЦ «Союз» состоялся развлекательный активный квест «Ермак», посвященный Дню молодежи. Участники попали в мир произведений Говарда Лафкравта, а именно в тайную лабораторию Герберта Уэста, героя рассказа «Герберт Уэст - реаниматор», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы выбраться целыми и невидимыми, командам предстояло разгадать сложные загадки, найти необходимые подсказки, проявить храбрость, выдержку и достичь заветной цели раньше других.

В игре приняли участие команды «Октябрьск» поселения Октябрьский, «Сталкеры» из Люберец, «Бородачи» из поселения Малаховка и «Калипсо» поселения Красково.

«Победителем квеста стала команда «Сталкеры». Поздравляем победителей и участников», - добавляется в материале.

Команде «Сталкеры» вручили кубок, остальным участникам - грамоты.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в России ежегодно 27 июня.