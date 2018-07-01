РИАМО - 1 июл. Россияне сравняли счет в матче с Испанией благодаря пенальти – 1:1, отличился нападающий Артем Дзюба, сообщает корреспондент РИАМО.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании проходит в Москве на стадионе «Лужники». Встреча началась в 17:00.

Мяч попал в руку Пике после удара головой Дзюбы и судья назначил пенальти в ворота испанцев. Дзюба пробил в правый от себя угол, а вратарь Де Хеа завалился в другой и не угадал направление удара.

На 12-й минуте встречи автогол в ворота Игоря Акинфеева забил Сергей Игнашевич.

Как уточняется на сайте FIFA, во вратарской сборной России за мяч в падении борется Серхио Рамос и делает это удачно: падает вместе с Сергеем Игнашевичем, от которого залетает гол. Это второй автогол россиян на ЧМ-2018.

Победитель этой встречи сыграет с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.