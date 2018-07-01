РИАМО - 1 июл. Южный вестибюль станции метро «Спортивная», а также станция Московского центрального кольца «Лужники» после прохода болельщиков на матч сборных России и Испании на стадион «Лужники» работают в обычном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании проходит в Москве на стадионе «Лужники». Встреча началась в 17:00. До начала игры южный вестибюль станции метро «Спортивная» и станция МЦК «Лужники» работали только на выход.

«Южный вестибюль «Спортивной» и станция МЦК «Лужники» снова работают в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.