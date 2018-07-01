РИАМО - 1 июл. Бутылки с питьевой водой начали раздавить болельщикам около станции «Спортивная» Московского метрополитена, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании проходит в Москве на стадионе «Лужники». Встреча началась в 17:00.

«Раздаем воду болельщикам рядом со входом на станции метро «Спортивная». Поддерживаем наших болельщиков и сборную!» - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.